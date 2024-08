Bu bürclər həftəsonu sevinəcək

Astroloji proqnozlara görə, həftə sonu bəzi bürclər üçün xoş hadisələrlə yadda qalacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Dolça bürcləri üçün həftəsonu kifayət qədər uğurlu olacaq. Qərar qəbul edərkən praktik və müdrik olmaq vacibdir. Əlavə gəlirləriniz artacaq. Sərfəli iş təklifləri ala bilərsiniz. Əsas hədəflərinizə diqqət yetirsəniz, səyləriniz və zəhmətiniz nəticə verəcək.

Əkizlər bürcü üçün həftəsonu yeni tanışlıqlarla yadda qalacaq. İntellektual söhbətlər və başqaları ilə fikir mübadiləsi düşüncənizi stimullaşdıracaq və yeni layihələrə ilham verəcək. Ev və ya yaxınlarınızla bağlı məsələlərin həlli üçün əlverişli vaxtdır.

Buğa bürcləri üçün də həftəsonu xoş keçəcək. Yaradıcı layihələrlə məşğul olmaq və ya istedadlarınızı nümayiş etdirmək üçün yaxşı vaxtdır. Vacib məsələlərdə dostlarınızdan və ya tərəfdaşlarınızdan dəstək ala bilərsiniz. Yeni tanışlıqlar və ya mövcud münasibətlərin dərinləşməsi mümkündür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.