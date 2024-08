Daxili Qoşunların müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, əsgər Qurbanov Sərxan Nəriman oğlu xəstəlikdən vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

"Hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Faktla bağlı araşdırma aparılır", - deyə məlumatda qeyd edilib.

