Xəbər verdiyimiz kimi, Daxili Qoşunların müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Qurbanov Sərxan Nəriman oğlu avqustun 14-də xəstəlikdən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyasını dəyişən 19 yaşlı əsgər Sərxanın fotosu sosial mediada yayılıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

