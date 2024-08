Sabirabad rayonunda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1959-cu il təvəllüdlü Xuraman Hüseynova evinin həyətində tikintisi iki gündür başa çatan hovuzun uçması nəticəsində dağıntılar altında qalaraq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

