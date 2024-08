Şimşək çaxıb, arabir leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

Avqustun 16-sı saat 16:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin avqustun 16-sı saat 16:00-a olan məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Gəncə, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Göyçay, Zərdab, İmişli, Sabirabad, Lənkəran, Xaltan, Qusar, Şahdağ, Oğuz, Şəkidə şimşək çaxıb, arabir leysan xarakterli yağış yağıb.

Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 27, Naxçıvan MR-da 30, Aran rayonlarında 28, dağlıq rayonlarda isə 17 dərəcəyədək isti olub.

