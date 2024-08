Putin Əliyevi MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına dəvət etdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya lideri Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.

“Rusiya və Azərbaycan əsas çoxtərəfli platformalarda, o cümlədən BMT və Müstəqil Dövlətlər Birliyində öz səylərini sıx əlaqələndirir. Oktyabrda İlham Heydər oğlunu MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında, həmçinin Kazanda keçiriləcək BRICS sammiti çərçivəsində “autriç” formatında görüşdə görməyə şad olacağıq”, - Rusiya lideri vurğulayıb.

