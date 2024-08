Jurnalist İlham Cəmiloğlu vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, bu barədə jurnalistin yaxınları məlumat veriblər. Onlar bildiriblər ki, İlham Cəmiloğlu ötən gün gecə saatlarında ürək tutmasından vəfat edib.

Qeyd edək ki, uzun müddət media sahəsində fəaliyyət göstərən İlham Cəmiloğlu (Xudiyev) hərbi jurnalist olub. O, SSRİ dövründə Xankəndi radiosunun azərbaycanlı aparıcısı idi.

