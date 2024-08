UEFA PSJ klubuna sərt cəza verə bilər.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid"in futbolçusu Kilian Mbappe borcu ödəmədiyinə görə, PSJ-ni UEFA-ya şikayət edib. PSJ-nin Mbappeyə 55 milyon avro borcu olduğu bildirilir. Məlumata görə, UEFA şikayəti nəzərə alsa klub cəzalandıracaq. PSJ klubu UEFA Çempionlar Liqasından diskvalifikasiya da edilə bilər.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe PSJ-dən "Real"a transfer olub.

