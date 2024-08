"Dinamo" - "Qarabağ" matçında ikinci hissə başladı - Çempionlar Liqası

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində davam edən "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Qarabağ" matçında ikinci hissə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Maksimir" stadionundakı oyunda ev sahibləri hesabda öndədir - 1:0.

29-cu dəqiqədə Marko Pyaça fərqlənib.

***

23:51

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Qarabağ" matçında ilk hissə yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Maksimir" stadionundakı oyunda ev sahibləri fasiləyə öndə yollanıb - 1:0.

29-cu dəqiqədə Marko Pyaça fərqlənib.

***

23:32

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində davam edən "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Qarabağ" matçında hesab açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Maksimir" stadionundakı oyunda ev sahibləri hesabda önə çıxıb - 1:0.

29-cu dəqiqədə Marko Pyaça fərqlənib.

***

23:01

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Qarabağ" matçı start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma "Maksimir" stadionunda keçirilir.

Matçı isveçli baş hakim Qlenn Nyuberq idarə edir.

