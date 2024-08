Rusiya və Ukraynanın resursları tükənib - Pentaqon

"Ukrayna Silahlı Qüvvələri ən azı altı ay ərzində genişmiqyaslı əks-hücumlara başlaya bilməz".

Metbuat.az "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Pentaqon hesab edir ki, Ukrayna və Rusiyanın bir-birinə qarşı böyük hücumlar həyata keçirmək üçün hərbi resursları yoxdur. Bu baxımdan müharibə böyük ehtimalla dalana doğru gedir.

"Ukrayna qüvvələri döyüşə hazırdır, lakin ən azı altı ay ərzində genişmiqyaslı əks-hücumlara başlaya bilməyəcəklər", - Pentaqonun araşdırmasında deyilir.



Eyni zamanda Rusiya tərəfi düşməni tükəndirmək strategiyasını həyata keçirmək qərarına gəlib. Ruslar bufer zonasını saxlaya bilsələr də, daha dərinə, xüsusən Xarkova doğru irəliləməyə gücləri çatmır.

