"Ukraynanın şərq cəbhəsində uğursuzluqlarına səbəb son səfərbərlik zamanı orduya cəlb edilən əsgərlərin zəif olmasıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb. Məqalədə qeyd edilir ki, hazırda Ukrayna ordusunda bəzi əsgərlər düşmənə atəş açmaqdan imtina edirlər, bəzi döyüşçülər hətta postlarını və ya döyüş meydanını tamamilə tərk edirlər.

Ekspertlər Ukraynanın şərq cəbhəsində qiymətli mövqelərini itirməsinə səbəb kimi zəif təlim keçmiş yeni əsgərləri göstərirlər, eyni zamanda Rusiyanın döyüş sursatı və hava gücündə aşkar üstünlüyü ilə əlaqələndirirlər:

"Bəziləri atəş açmaq istəmir. Düşməni səngərdə atəş mövqeyində görürlər, amma atəş açmırlar. Ona görə də adamlarımız ölür" - deyə, 47-ci Ukrayna briqadasının batalyon komandiri deyib.



Bildirilir ki, orduya yeni çağırılanlar müharibənin ilk ilində döyüşən hərbçilərdən çox zəifdirlər. Pokrovsk ərazisini müdafiə edən dörd briqadanın komandirləri və əsgərləri deyirlər ki, bəzilərinin minimum hazırlıq səviyyəsi belə yoxdur:

“Əsas problem gələnlərin yaşamaq instinktidir ki, əsgərlər öz mövqelərini saxlamaq üçün son ana qədər dayana bilirdilər, indi isə mövqeləri yüngül atəşə tutanda belə, geri çəkilirlər”.

