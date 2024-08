Almaniya Bundesliqasında 2024/25 mövsümünə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış oyununda son çempion “Bayer” səfərdə Münhenqladbax “Borussiya”nın qonağı olub. Leverkuzen təmsilçisi çempionata çətin qələbə ilə start verib.

“Borussiya” (Münhenqladbax) - “Bayer” - 2:3

Qollar: Qranit Caka, 12 (0:1), Florian Virtz, 38 (0:2), Niko Elvedi, 59 (1:2), Tim Kleindienst, 85 (2:2), Florian Virtz, 90+11 (2:3)

