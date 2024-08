Cəfəri bitkisinin möcüzəvi faydaları

Cəfəri qədim zamanlardan dərman bitkisi kimi istifadə olunur. Tərkibində çoxlu antioksidantlar - C vitamini, fenolik birləşmələr, flavonoidlər və karotenoidlər var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən cəfərinin faydalarını təqdim edir:



- Antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir

- Cəfəri ürək sağlamlığını dəstəkləyir

- Qaraciyəri təmizləyir və bədəni toksinlərdən təmizləyir

- Xərçəng əleyhinə təsirə malikdir

- Cəfəri qanın laxtalanmasına kömək edir

- Şəkərli diabet və insult riskini azaldır

- K vitamininin təsiri ilə sümükləri gücləndirir

- Cəfəri ağız qoxusunun qarşısını alır

- Orqanizmdəki ödemin aradan qaldırılmasını asanlaşdırır

- İmmuniteti gücləndirir

- Gözlərə faydalıdır

- Sidikqovucu xüsusiyyətlərə malikdir

- Ürək bulanmasına da yaxşı təsir göstərir

- Dərini təravətləndirir.

