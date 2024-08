Pakistanda silahlılar avtomobil yollarına və polis məntəqələrinə hücum edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bəlucistan əyalətində baş verib. Hücumlar 51 nəfərin ölümünə səbəb olub. Əyalət administrasiyasının mətbuat katibinin sözlərinə görə, hücumu “Bəlucistan Azadlıq Ordusu” qruplaşmasının radikalları törədib.

Bu gün səhər silahlı şəxslər magistral yolu bağlayıblar və 10-a yaxın avtomobili də yandırıblar.

