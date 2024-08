Bağça müəllimlərinin nəzərinə - Sınaq qiymətləndirmə keçiriləcək

Avqustun 29-u saat 10:00-dan 20:00-a qədər məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji heyət - tərbiyəçi-müəllim və metodistlər üçün onlayn sınaq keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, sınaqların, eləcə də Təhsil İnstitutu tərəfindən keçirilən vebinarların məqsədi məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji heyətin bu il keçiriləcək diaqnostik qiymətləndirilməyə hazırlığı prosesinin təmin edilməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.