İngiltərə nəhəngi 60 milyonluq transferi bitirir

İngiltərə Premyer Liqa komandalarından "Mançester Yunayted" "PSJ"də çıxış edən Manuel Uqarteni heyətinə qatmağa hazırlaşır.

Metbuat.az "Athletic"ə istinadən xəbər verir ki, transferi sonlandırmaq üzrə olan "Mançester Yunayted" bu transfer üçün bonuslar daxil olmaqla 60 milyon avro ödəyəcək. Məbləğin 10 milyonu bonuslar şəklində ödəniləcək.

23 yaşlı futbolçunun bu gün sağlamlıq müayinəsindən keçəcəyi bildirilib.

"Mançester Yunayted" Uqartenin transferini tamamlamağa hazırlaşdığı üçün Skott MakTominay ilə yollarını ayırır. Skott MakTominay üçün Napoli ilə anlaşan "Mançester Yunayted" bu transferdən 30 milyon avro qazanacaq.

