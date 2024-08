Hansı universitetlərdə nə qədər boş yer qalıb? - SİYAHI

Sabahdan ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayır. Proses sentyabrın 2-dək internet üzərindən aparılır.

Məlumata görə, I ixtisas qrupu üzrə 1304, II ixtisas qrupu üzrə 246, III ixtisas qrupu üzrə 400, IV ixtisas qrupu üzrə 463, V ixtisas qrupu üzrə isə 348 plan yeri boş qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Modern.az boş plan yerlərinin hansı universitetlərdə qaldığını araşdırıb.

Məlumata görə, 8 ali təhsil müəssisəsində plan yerləri 100 % dolub. Bunlar Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, ADA Universiteti, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası, Bakı Ali Neft Məktəbi, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasıdır.

Digər universitetlər boş qalan yerlərin sayı aşağıdakı kimidir:

Bakı Dövlət Universiteti – 105 yer

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti - 89

Azərbaycan Texniki Universiteti – 210

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti - 115

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - 127

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) - 7

Azərbaycan Dillər Universiteti – 9

Bakı Slavyan Universiteti – 49

Bakı Mühəndislik Universiteti – 157

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti – 86

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti – 4

Azərbaycan İdman Akademiyası – 100

İtaliya-Azərbaycan Universiteti - 3

Milli Aviasiya Akademiyası – 56

Naxçıvan Dövlət Universiteti – 112

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu - 46

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti – 37

Gəncə Dövlət Universiteti – 143

Azərbaycan Texnologiya Universiteti – 79

Sumqayıt Dövlət Universiteti – 191

Mingəçevir Dövlət Universiteti – 149

Lənkəran Dövlət Universiteti – 170

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti – 48

“Azərbaycan” Universiteti - 16

Qərbi Kaspi Universiteti – 116

Qarabağ Universiteti - 16

Xəzər Universiteti – 20

Bakı Avrasiya Universiteti – 82

Odlar Yurdu Universiteti – 35

Bakı Qızlar Universiteti – 85

Bakı Biznes Universiteti - 16

Bakı Musiqi Akademiyası – 20

Azərbayan Milli Konservatoriyası – 11

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası – 23

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası – 70

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.