Rusiya Kursk istiqamətində 30 minə yaxın hərbi qulluqçusunu yerləşdirib və bu rəqəm artır.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Aleksandr Sirski Kursk əməliyyatının Pokrovsk zonası üçün nəticələri ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

O deyib ki, Kursk istiqamətində hücum əməliyyatının məqsədlərindən biri də rusların Pokrovski və Kuraxovskidən qüvələrini çəkməsidir, lakin Rusiya bunu başa düşür, ona görə də hərbçilərini Pokrovski istiqamətinə yönəltməkdə davam edir.

