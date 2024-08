Bakıda intihar hadisəsi olub.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, hadisə Nərimanov rayonu, Azadlıq prospektində yerləşən "Studio-23" kişi salonunda baş verib.

Orada bərbər işləyən, 25 yaşlı İlkin Nağıyev iş yerində özünü asıb. İ. Nağıyevin hansı səbəbdən intihar etdiyi məlum deyil.

Faktla bağlı Nərimanova Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.