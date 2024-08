UEFA AFFA-nı qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Bakıda Macarıstana uduzduğu Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunundan sonra 2 500 avro cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli assosiasiya qarşılaşmadan sonra meydana kənar şəxslər girdiyi üçün cərimə ödəməli olacaq.

Qeyd edək ki, görüş macarların 5:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.