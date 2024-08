Ərəblər "Siti"nin futbolçusunu da aldı

"Mançester Siti" Joao Kanselonun transferini açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, klubdan verilən açıqlamada portuqaliyalı sağ cinah müdafiəçisinin Səudiyyə Ərəbistanı komandalarından olan "Əl-Hilal"a transfer edildiyi qeyd edilib. Jorje Xesusun idarə etdiyi "Əl-Hilal" bu transfer üçün "Mançester Siti"yə 25 milyon avro ödəyəcək.

2019-cu ildə "Mançester Siti" ilə müqavilə imzalayan Joao Kanselo ötən mövsümü "Barselona"da başa vurub. Kanselo 2022/23 mövsümünün ikinci hissəsini icarə əsasında "Bavariya"da keçirib.



Portuqaliyalı müdafiəçi karyerasında "Benfika", "Valensiya", "İnter" və "Yuventus"da da çıxış edib.

