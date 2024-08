Faşistlər tərəfindən oğurlanmış tablo sahiblərinə qaytarıldı

Peyzaj rəssamı Karl Bleçenin nasistlər dövründə oğurlanmış "Amalfi yaxınlığındakı dəyirmanlar vadisi" (təxminən 1830) tablosu ilk sahibinin varislərinə qaytarılıb.



Metbuat.az bildirir ki, alman rəssamı Karl Blexenin əsəri 1942-ci ildə Gestapo tərəfindən müsadirə edilmiş və Hitlerin Fürher muzeyində sərgilənmək üçün hazırlanmışdır.

Sözügedən tablo D.H. Qoldşmidt tərəfindən satın alınmış və daha sonra onun iki oğlu tərəfindən miras qalmışdır. Yəhudi qardaşlar 1938-ci ilin noyabrında baş verən və "Kristallnacht" kimi tanınan qırğınlardan sonra intihar edərək öldülər və onların sənət kolleksiyası qardaşı oğlu Edqar Mura miras qaldı. Bununla belə, Mur Cənubi Afrikaya mühacirət etdiyi üçün sənət əsərləri Berlində qalıb və 1942-ci ildə Nasist Almaniyasının polis qüvvələri Gestapo tərəfindən ələ keçirilib.

Almaniyanın mədəniyyət naziri Klaudiya Rot mətbuata açıqlamasında “Nasistlər tərəfindən oğurlanmış mədəni sərvətlərin araşdırılması nasist rejimi tərəfindən təqib olunanların xatirəsinin vacib hissəsidir” deyib.

Rəsm Almaniyanın dövlət mülkiyyətinə keçdikdən sonra tapılan və qanuni sahiblərinə qaytarılan 69-cu sənət əsəridir.

