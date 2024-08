Bu telefonlarda "WhatsApp" işləməyəcək - Vaxt verildi

1 sentyabr 2024-cü ildən etibarən "WhatsApp" bəzi köhnə telefonlarda fəaliyyətini dayandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Meta" məlumat yayıb. Bildirilib ki, siyahıda olan cihazların proqram təminatı tələblərə cavab vermədiyi üçün tətbiq işləməyəcək.

Qeyd edək ki, siyahıya "Samsung Galaxy Core", "Samsung Galaxy Ace 2", "Samsung Galaxy S3 mini", "Samsung Galaxy Xcover 2", "Huawei Ascend Mate", "Huawei Ascend D2", "LG Optimus" markasının bəzi modelləri, "Lenovo A820" və "Sony Xperia M" kimi cihazlar daxildir.

