"Özünə gözəl arvad axtaranlar klubda tapsın" - VİDEO

"Əgər deyirsə, arvadım mütləq gözəl olmalıdır, düşsün klublara. Orada o qədər gözəl qızlar var ki, seçsin desin ki, anama gəlin aparıram səni. Yox, əgər parametrlərdə başqa şey axtarırsa, o zaman gözəlliyi ikinci plana keçirməlidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB televiziyasında yayımlanan "Nigar xanım" verilişində vəkil Tağı Hüseynov deyib. Vəkil gözəl görünüşünə görə həyat yoldaşı seçməyin doğru olmadığını bildirib.



Həmin verilişdən görüntüləri təqdim edirik:

Zaur Əliyev / Metbuat.az

