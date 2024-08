Avropa İttifaqı Ukraynaya vəd etdiyi 700 min artilleriya mərmisini hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xosep Borrell Aİ ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə görüşündən əvvəl deyib.

Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı ölkələrinin sənayesi hələ də öz gücünü artırır. Ona görə də sursat istehsalı davam edir.

Borrell qeyd edib ki, onlar gələcəkdə də Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.