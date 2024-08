Makron bu ölkəyə qırıcı satılmasına razı oldu

Serbiya Avropa İttifaqının əsas ölkələri ilə əlaqələri gücləndirməyə və Rusiyadan uzaqlaşmağa çalışdığı üçün Fransa Serbiyaya 2,7 milyard avro (3 milyard dollar) dəyərində döyüş təyyarələri satmağa razılaşıb.

Metbuat.az Bloomberg-ə istinadən xəbər verir ki, Fransa prezidenti Emmanuel Makron və onun serbiyalı həmkarı Aleksandr Vuçiç Belqradda “Dassault Aviation” şirkətinin istehsalı olan 12 “Rafale” təyyarəsi üçün müqavilə imzalayıblar.

Makron Vuçiçlə birgə mətbuat konfransında “Serbiyanın yeri Avropa İttifaqındadır” deyərək sazişi “strateji təşəbbüs və dəyişiklik” kimi qiymətləndirib. Tərəflər həmçinin infrastruktur layihələri, mühüm faydalı qazıntıların kəşfiyyatı və tədarükü, Serbiyanın nüvə enerjisi proqramının inkişafının nəzərdən keçirilməsi imkanları ilə bağlı bir sıra sazişlər imzalayıblar.



