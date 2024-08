İtaliya hökuməti böyük turist axını səbəbindən turist vergilərini artırmağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" məlumat yayıb.

Turizm naziri Daniela Santançe bildirib ki, hökumət sentyabrda bu təşəbbüsü turizm sənayesinin nümayəndələri ilə müzakirə edəcək və daha sonra vergilərin artırılması ilə bağlı qərar verəcək.

Hazırda hakimiyyət turist vergisinin yeni artımını nəzərdən keçirir.

