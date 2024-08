Azərbaycanda sevgilisindən ayrılan qız faciəvi şəkildə öldü

Xudatda baş verən intihar hadisəsinin təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az "ShimalNews"a istinadən xəbər verir ki, gənc qız sevgilisindən ayrıldığı üçün bu addımı atıb.

***

17:58

Xudat şəhərində mənzillərin birindən meyit tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, asılmış halda meyiti aşkarlanan şəxsin 2002-ci il təvəllüdlü Qusar rayon sakini Həlimə Həsənova olduğu müəyyənləşib. Onun həmin mənzildə kirayədə yaşadığı bildirilir.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, fakt araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.