Nar bu xəstəliyi olanlara faydalı imiş

Payız müvsümünün ən çox sevilən meyvələrindən biri də nardır. Narın tərkibi kalium, dəmir, kalsium, fosfor mineralları, C və B1, B2 vitaminləri ilə zəngindir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən narın faydalarını təqdim edir:



- Qan təzyiqini, pis xolesterini və qan şəkərini tənzimləyir

- İmmunitet sistemini gücləndirir

- Göz sağlamlığını və görmə qabiliyyətini qoruyur

- Dərini qidalandırır və gənc görünməsini təmin edir

- Yaddaşı yaxşılaşdıraraq koqnitiv sağlamlıq üçün faydalıdır

- Həzm sistemini tənzimləməyə kömək edir

- Artrit simptomlarını azaltmağa kömək edir

- Hormonal balanslaşdırıcı rolunu oynayır

- Ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır

- Yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqaviməti artırır

- Ağız və diş sağlamlığını qorumağa kömək edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.