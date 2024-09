Sentyabrın 1-də Qəzza zolağında altı girovun cəsədinin tapılmasından sonra yüz minlərlə israilli ölkə boyu etiraz aksiyası keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Times of Israel” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, etirazçılar hökumətdən qalan girovları evlərinə qaytarmaq üçün HƏMAS-la atəşkəs razılaşmasına nail olmağı tələb edirlər.

Aksiyalar çərçivəsində ən böyük hava limanı Ben-Qurion da fəaliyyətini dayandırıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.