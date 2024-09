Cənubi Koreyada qalmaqallı görüntülər əhalini ayağa qaldırdı

Cənubi Koreya süni intellektlə yaradılan saxta cinsi məzmunlu görüntülər əhalini hiddətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən görüntülərin yayıldığı teleqram mesajlaşma tətbiqi ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Milli İstintaq İdarəsi sözügedən görüntülərin paylaşılıdığı teleqramla bağlı araşdırma aparıldığı qeyd edilib. Milli İstintaq İdarəsindən bildirilib ki, araşdırma ilə bağlı çətinliklər var. Teleqram hesab məlumatları kimi məlumatları dövlət istintaq orqanlarına təqdim etmir. Milli İstintaq İdarəsi araşdırma ilə bağlı və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edəcək.

Qeyd edək ki, əksəriyyəti qadın olmaqla insanların manipulyasiya edilmiş ədəbsiz səsləri və şəkilləri ölkədəki məktəb və universitetlərə bağlı bəzi söhbət qruplarında paylaşılıb.

