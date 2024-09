Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turnirdə 4 medal qazandı

Azərbaycan boksçuları Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo və Serbiyanın Subotiça şəhərlərindəki beynəlxalq turnirdə 4 medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmanın məşqçisi Elvin Məmişzadənin rəhbərliyi altında yarışlara qatılan təmsilçilərimiz 2 gümüş və 2 bürünc medal əldə ediblər.

75 kq-da çıxış edən Abbasqulu Şadlinski Subotiçada ikinci, Sarayevoda üçüncü yeri tutub. Bosniya və Herseqovinada Kənan Nəcəfov (92 kq) fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib. Hüseyn Hüseynli (80 kq) isə eyni yarışı bürünc medalla başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.