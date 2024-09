Məşhur iş adamı İlon Mask ABŞ-ın vitse-prezidenti, qarşıdan gələn prezident seçkilərində Demokratlar Partiyasının namizədi Kamala Harrisi yalan danışmaqda ittiham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mask sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

O, paylaşımında "yalan danışırsan" deyə qeyd edib.

Mask həmçinin qeyd edib ki, Kamala Harris qələbəsinin ilk günündən kommunist diktatoru olacağını bildirib.

