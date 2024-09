Bu ölkə 33 il sonra İraqda səfirlik açır

İsveçrə 33 ildən sonra Bağdadda səfirliyini açıb.

Metbuat.az bildirir ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən verilən yazılı açıqlamada, “İsveçrə 1991-ci il Körfəz Müharibəsi səbəbiylə Bağdadda nümayəndəliyini bağladıqdan 33 il sonra İraqdakı səfirliyini yenidən açdı”, - deyə qeyd edilib.

Bəyanatda qeyd olunub ki, Federal Şura Bağdad səfirliyini yenidən açmaqla İraqla ikitərəfli əlaqələri gücləndirmək və iqtisadi, təhlükəsizlik və miqrasiya mövzularında əməkdaşlığı dərinləşdirmək məqsədi daşıyır.

Bu addımın Federal Şuranın 2021-24 Yaxın Şərq və Şimali Afrika (MENA) Strategiyasının hədəfi çərçivəsində atıldığı da ifadə edilib.

