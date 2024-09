Xəbər verdiyimiz kimi, Paris-2024 Yay Paralimpiya Oyunlarında Azərbaycanlı atlet Lamiyə Vəliyeva T13 kateqoriyasında 100 metr məsafəyə qaçışda qızıl medal qazanıb. O, finişə 11.76 saniyəyə çataraq yeni dünya rekorduna imza atıb.

Metbuat.az Lamiyə Vəliyevanın dünya rekordunu qırdığı anın görüntüsünü təqdim edir:

