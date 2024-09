Aktyor Nicat Rəhimov qızı üçün məclis edib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhər restoranlarından birində keçirilən məclisə yalnız kişilər dəvət olunub.

Gecədən görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb. Dostları Nicatı ata olması münasibəti ilə təbrik ediblər.

Qeyd edək ki, Nicat Ülviyyə adlı xanımla ailəlidir. Cütlük 5 ildən sonra valideyn olduğunu açıqlayıb. Onların qızı olub. Nicat və Ülviyyə övladına Mehriban adını qoyublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.