Türkiyə millisinin sabiq baş məşqçisi Fateh Terim Portuqaliyanın "Benfika" klubunun baş məşqçisi olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli çalışdırıcı artıq Portuqaliyaya gələrib, o, "Benfika" klubunun bazasındadır. Terim, eyni zamanda, Kərəm Aktürkoğlunun transferində də fəal rol oynayıb və klub prezidenti Rui Kosta ilə görüş keçirib.

Qeyd edək ki, Fateh Terim son olaraq 2023/24 mövsümündə Yunanıstanın "Panatinaikos" klubunu çalışdırıb.

