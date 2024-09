Zədə səbəbindən bir müddət meydanlardan kənar qalacaq "Qalatasaray"ın ulduzu Mauro İkardinin sosial media paylaşımı gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı ulduz futbolçu paylaşımında qeyd edib:

“Aslan səssizcə dominantlıq edərkən, itlər diqqəti cəlb etmək üçün hürər”

İkardinin bu paylaşımı qısa müddət ərzində "Qalatasaray" azarkeşlərindən minlərlə qarşılıqlı reaksiya alıb.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

