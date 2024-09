Rusiya bu şərtlə danışıqlara razıdır - Putin

"Rusiya Ukrayna ilə danışıqlara razıdır. Ancaq 2022-ci ildə İstanbulda əldə olunan razılaşmalar əsasında".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident Vladimir Putin deyib.

O bildirib ki, əvvəllər bu razılaşmalar Ukrayna tərəfinə uyğun gəlirdi, lakin ölkə hakimiyyəti Qərbin göstərişi ilə layihədən imtina etmək qərarına gəlib.

“Biz onlarla danışıqlara hazırıqmı? Biz bundan heç vaxt imtina etməmişik. Amma bəzi müvəqqəti tələblər əsasında deyil, İstanbulda razılaşdırılan və faktiki paraflanan sənədlər əsasında”.

Vladimir Putinin sözlərinə görə, 2022-ci ilin martında İstanbulda keçirilən danışıqlarda Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri mümkün sülh sazişinin demək olar ki, bütün parametrlərini razılaşdıra biliblər.

Putin qeyd edib ki, şərtləri Ukrayna danışıqlar nümayəndə heyətinin rəhbəri David Arakhamia təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.