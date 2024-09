Azərbaycan paraüzgüçüsü Vəli İsrafilov Fransada təşkil olunan Paris-2024 Yay Paralimpiya Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, SB13 kateqoriyasında 100 metr məsafəyə brass üsulu ilə üzməkdə 1:05:35 nəticə ilə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, paralimpiada sentyabrın 8-də başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.