Teleqram iki funksiyanın söndürüldüyünü açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tətbiqin həmtəsisçisi Pavel Durov özünün rəsmi teleqram kanalında yazıb.Durov qeyd edib ki, “Yaxın insanlar” funksiyası tətbiqdən çıxarılıb. Həmçinin teleqramın oflayn bloq alətinə yeni media fayllarının yüklənməsi də deaktiv edilib.

Qeyd edək ki, istifadəsi dayandırılan funksiyalar tətbiqin istifadəçilər tərəfindən bəyənilmirdi.

