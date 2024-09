Bir neçə istiqamətdə eskalasiya gözlənilir - AÇIQLAMA

"Ermənistan COP-da deyil, hətta Formula ərəfəsində belə təxribatlarına son vermir. Bu fəaliyyətlər Ermənistanın dövlət maraqlarına zidd olsa da, böyük ehtimalla bunların həyata keçirilməsi üçün əmrlər adətən Fransa tərəfindən gəlir. Hər bir halda Azərbaycan tərəfi təhlükəsizlik məsələlərini beynəlxalq tədbirlərə bağlamasa yaxşıdır. Əgər düşmən atəş açırsa, dərhal həmin mövqe darmadağın edilməlidir. Atəş açan heyətin bir nəfəri də olsun sağ qalmamalıdır".

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib .

O bildirib ki, ayrı-ayrı atəş mövqelərinin dağıdılması belə, problemin köklü həllinə gətirib çıxarmayacaq:

"Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Digər tərəfdən də Azərbaycana qarşı əsassız iddialar səsləndirir. Naxçıvanla Azərbaycanın əlaqəsini sual və şübhə altına almağa çalışırsa, o zaman bu məsələnin həlli ilə biz daha dərindən, fundamental bir şəkildə məşğul olmalıyıq".

Ekspertin sözlərinə görə, Ermənistanın müharibə aparmaq üçün hərbi, siyasi və iqtisadi gücü kifayət qədər məhduddur, amma bir neçə istiqamətdə eskalasiya gözləniləndir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

