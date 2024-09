Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərbəst yürüş saat 11:00-da başlayıb.

Bu gün "Formula 1"də iki test yürüşü, "Formula 2"də isə sıralama turu da gerçəkləşəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 15-də başa çatacaq.

