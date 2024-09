"Campos Racing" komandasının pilotu Xosep Maria Marti Bakıda keçirilən Formula-2 üzrə Azərbaycan Qran-prisində uğursuzluqla üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərbəst yürüş zamanı sürücünün bolidində problem aşkarlanıb.

Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 15-də başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.