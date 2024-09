​"Əl Əhli" prezidentidən Vinisius transferi ilə bağlı açıqlama

"Əl Əhli"nin prezidenti Xalid Əl-İssa "Real Madrid"in futbolçusu Vinisiusla maraqlandıqlarını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Allan Saint-Maxim gedəndən sonra klub Vinisiusu transfer etmək istəyib. Tərəflər danışıqlar da aparıb. Lakin Firas Əl-Braykanın əsas heyətə cəlb edilməsindən sonra klub transferdən vaz keçib. O bildirib ki, daha sonra "Əl Əhli" diqqətlərini hücumçuya yönəldib və “Brentford”dan İvan Toni ilə müqavilə bağlayıb.

"Əl Əhli"nin prezidenti Viktor Osimhenlə də maraqlandıqlarını ifadə edib. İvan Toninin kluba cəlb edilməsində sonra klub transfer hərəkatını yekunlaşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.