Gözlənilməz problem üç bürcə pul itkisi yaşadacaq

Astroloqlar üç bürcün pul itkisi yaşayacağı qənaətinə gəliblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar - bu bürc altında doğulan insanlar üçün gözlənilməz xərclər ortaya çıxa bilər. Buna görə də maddi cəhətdən itki yaşayacaqsınız. Ailə və yaxınlarınızla ünsiyyətdə problem yarana bilər.

Dolça - maliyyə cəhətdən bu bürcün nümayəndələrini də çətinliklər gözləyir. İş və biznesdə hər şey qaydasında getməyə bilər. Səbrli və təmkinli davranmaq lazım gələcək. Planlı addımlarla bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək olacaq.

Əqrəb - gözlənilməz problemlərin yaranması nəticəsində yüksək məbləğlər əlinizdən çıxa bilər. Buna görə də iş həyatında daha diqqətli və məsuliyyətli davranmaq lazımdır. Şəxsi münasibətlərdə hər şey yolunda olacaq.

