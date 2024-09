Ağdərədə ağır qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Ağdərə-Tərtər avtomobil yolunda qeydə alınıb.

Minik avtomobilinin aşması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib. 1983-cü il təvəllüdlü Gədəbəy rayon sakini Elsevər Allahverdiyev həlak olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.