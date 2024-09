Xəbər verdiyimiz kimi, əsgər Bağırov Nurbala Asif oğlu odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü hərbçimiz Xızı rayonunun Sitalçay kəndindəndir.

O, cari ilin iyul axında hərbi xidmətə yollanıb, Kəlbəcər rayonunda hərbi xidmət keçib.

Hərbçimiz bu gün doğulduğu kənddə dəfn olunub.

