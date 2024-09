Rusiya ilə dialoqun bərpası zəruridir - Stoltenqberq

“Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün Rusiya ilə dialoq qurmaq lazımdır”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu səlahiyyət müddəti başa çatan NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenqberq “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” qəzetinə müsahibəsində deyib.

“Biz münaqişənin qarşısını almaq üçün daha çox şey edə bilərdik. Rusiya tərəfi ilə əlaqə müdafiə və təcrid xətti ilə qurulmalıdır ”, - deyə o qeyd edib

Baş katib onu da qeyd edib ki, bu gün danışıqlar üçün imkanlar 2014-cü illə müqayisədə xeyli azdır.

Bundan əvvəl, sentyabrın 7-də Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski atəşkəs üçün “sülh planı” üzərində işlədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, dəqiq plan 2024-cü ilin noyabrında hazır olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.