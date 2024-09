Hipertoniya ilə mübarizədə əla vasitədir mixək.

Yüksək təzyiq zamanı necə istifadə etmək olar? Metbuat.az xəbər verir ki, saglamolun.az bunu araşdırıb:

Beş mixək qönçəsi götürün, onları bir banka və ya emaye qabına qoyun və 300 mililitr qaynar su tökün.

Bağlayın və sıx sarın.

Bir gecə dəmləyin.

İstifadə qaydası:

Səhər acqarına, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl için.

Bütün gün sizin üçün yaxşı sağlamlıq təmin edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.